تصفيات كأس العالم: اليابان تثأر من الإمارات

تعرضت آمال الإمارات في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم لانتكاسة بالخسارة 2-صفر أمام ضيفتها اليابان اليوم الخميس.

وثأرت اليابان بذلك من خسارتها 2-1 على أرضها أمام الإمارات في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثانية من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية في سبتمبر/أيلول 2016.

وتقدم يويا كوبو بهدف لليابان في الدقيقة 13 وصنع الهدف الثاني لزميله ياسويوكي كونو في الدقيقة 51.

وتجمد رصيد الإمارات، التي خسرت على أرضها أمام أستراليا، عند تسع نقاط من ست مباريات وبقيت بالمركز الرابع بينما تملك اليابان 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السعودية المتصدرة.

وفازت السعودية في وقت سابق اليوم 3-صفر في ضيافة تايلاند بينما تعادلت استراليا 1-1 مع العراق ليصبح رصيدها عشر نقاط بالمركز الثالث. ولدى العراق أربع نقاط وتايلاند نقطة وحيدة.

وسيتبقى للإمارات فرصة أخيرة للعودة والمنافسة على التأهل عند خوض مباراة صعبة في ضيافة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى النهائيات ويلعب صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين معا ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة مع منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.



* غياب خليل

وحاول مهدي علي مدرب الإمارات تعويض غياب الهداف أحمد خليل، صاحب هدفي الفوز على اليابان ذهابا، وأشرك المخضرم إسماعيل مطر صانع اللعب في التشكيلة الأساسية بجوار عمر عبد الرحمن (عموري).

واستحوذت الإمارات على الكرة في البداية لكن هيروكي ساكاي مرر كرة أرضية خلف المدافع عبد العزيز صنقور لتصل إلى كوبو الذي سدد بقوة من زاوية ضيقة من ناحية اليمين داخل المرمى.

وسنحت فرصة سريعة للإمارات لإدراك التعادل بعدما مرر إسماعيل الحمادي الكرة إلى علي مبخوت الذي أخفق في التسجيل وسدد في قدم الحارس الياباني إيجي كاواشيما من مدى قريب في الدقيقة 20.

وأظهر كوبو خطورة كبيرة خلف صنقور وتوغل مجددا وسدد كرة قوية في الدقيقة 29 بينما انتهى الشوط الأول بمحاولة خطيرة لأصحاب الأرض لكن القائد مطر أخفق في التسديد لتلمس الكرة قدمه وتذهب بعيدا.

وبدأت الإمارات الشوط الثاني بضغط هجومي وصنعت فرصتين في أول خمس دقائق إذ أرسل صنقور كرة عرضية فشل الحمادي في تحويلها من مدى قريب إلى داخل مرمى اليابان بالدقيقة 47.

وكاد صنقور أن يقابل بنجاح كرة عرضية من ناحية اليمين لكن دفاع اليابان تدخل في الوقت المناسب وحولها إلى ركلة ركنية.