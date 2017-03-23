كوبر: أسباب فنية وراء استبعاد غالي ومرسي

دافع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب مصر، عن اختياراته من اللاعبين قبل لقاء ودي، وقال إن الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الماضية لم يكن بضربة حظ.

وخالفت مصر، التي شاركت في البطولة الإفريقية لأول مرة منذ 2010، التوقعات وبلغت النهائي بالغابون الشهر الماضي قبل أن تخسر 1-2 أمام الكاميرون.

وقال كوبر في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس: "الحديث عن أن الحظ وراء تأهل مصر إلى نهائي البطولة الإفريقية يعد ظلما كبيرا".

وأضاف: "الحظ ممكن أن يقف بجانب اللاعبين في مباراة واحدة أو مباراتين لكن ليس في بطولة كاملة".

ويستعد كوبر لمواجهة تونس في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم 2019 في يونيو المقبل، عن طريق خوض لقاء ودي على أرضه أمام توغو يوم الثلاثاء المقبل.

ودافع كوبر عن اختياراته واستمرار استبعاد باسم مرسي مهاجم الزمالك وحسام غالي قائد الأهلي.

وقال كوبر: "لا أملك مشكلة مع أي لاعب.. استبعاد باسم لأسباب فنية بجانب أمور أخرى يعلمها اللاعب ويمكن سؤاله عنها".

وأضاف: "حسام غالي غير مقتنع بطريقتي وأسلوبي في التعامل".

كما أكد كوبر أنه اختار عرفة السيد مهاجم وادي دجلة بدلا من عمرو مرعي مهاجم إنبي لأن الأول "أنسب للفريق".