هدف خربين يمنح سوريا الفوز على أوزبكستان

أحرز عمر خربين هدفا من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليقود سوريا للفوز 1-0 على أوزبكستان وإنعاش أمل التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.



ونفذ خربين ركلة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع على طريقة "بانينكا" ليمنح سوريا فوزها الثاني في 6 مباريات.



وأصبح رصيد سوريا 8 نقاط بالمركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان ثالثة الترتيب ونقطتين عن كوريا الجنوبية التي تعرضت لخسارة مفاجئة بنتيجة 1-صفر أمام الصين اليوم أيضا.



وتتصدر إيران المجموعة برصيد 11 نقطة وستلعب مع قطر اليوم.