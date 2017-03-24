الإصابة تنهي موسم العربي مع لخويا القطري

انتهى موسم المغربي يوسف العربي هداف لخويا ودوري نجوم قطر لكرة القدم، بعد خضوعه لجراحة الخميس إثر إصابته في الكتف خلال مباراة استقلال خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا.



وتعادل لخويا 1-1 على أرض استقلال خوزستان في وقت سابق من الشهر الحالي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري الأبطال.



ويحتل لخويا المركز الثاني في المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات متأخرا بنقطتين عن الفريق الإيراني المتصدر.



وقال متصدر دوري النجوم عبر موقعه على الإنترنت، إن العربي سيغيب عن "أهم مواجهات لخويا لحسم لقب الدوري ومشواره للحفاظ على لقب كأس أمير البلاد".



ويتصدر لخويا المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن السد قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.



وتألق العربي في موسمه الأول مع لخويا وتصدر هدافي المسابقة المحلية برصيد 24 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد.