مهدي علي: لم نفقد الأمل في التأهل للمونديال

تضاءلت كثيرا فرصة المنتخب الإماراتي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد الخسارة صفر - 2 أمام ضيفه منتخب اليابان، في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

ولم يقدم المنتخب الإماراتي المستوى الذي يؤهله للفوز على اليابان، بعدما ظهر عدد كبير من لاعبيه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، وبقي لقاؤه القادم مع ضيفه منتخب أستراليا، صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، يوم الثلاثاء المقبل محطة حاسمة للغاية في مسيرة المنتخبين في التصفيات.

وحضر المباراة في استاد هزاع بن زايد 24 ألف متفرج احتشدت بهم المدرجات على أمل تحقيق الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو مونديال روسيا لكنهم خرجوا غير مقتنعين بأداء منتخبهم.

ورغم ضيق الوقت بين مباراة اليابان اليوم الخميس وأستراليا، تحدث البعض عن عدم الإبقاء على المدرب مهدي علي في قيادة المنتخب الإماراتي.

وكان رد المدرب الإماراتي على هذه النقطة حاسما وقويا، مؤكدا بقوله عقب مؤتمر عقب المباراة في مدينة العين: "الوقت ضيق للغاية للتفكير في مسألة الاستقالة، لكن القرار في يد اتحاد الكرة، وبعيدا عن كل ما يقال فلابد على منتخب الإمارات أن يركز في مباراة أستراليا ولابد أن نتمسك بالأمل لآخر لحظة في مشوار التصفيات".

وأوضح: "استحوذ منتخب الإمارات على فترات طويلة من الشوط الأول ولكن لم ننجح في استغلال الفرص لهز شباك المنتخب الياباني، الذي عرف كيف يستغل الفرص ونجح في خطف هدفين وتحقيق فوز سيدعمه كثيرا نحو التأهل، ولكنني أؤكد لم نفقد الأمل بعد، فهناك مباراة مهمة في استراليا بعد أيام علينا التفكير والتركيز فيها كثيرا".

وتابع: "المباراة بشكل عام جاءت صعبة للغاية، ولا نملك إلا أن نبارك للمنتخب الياباني بعد نهاية المباراة".