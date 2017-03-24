مدرب قطر ساخراً: هوليود تفتقد ممثلاً بارعاً

أعرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، مدرب المنتخب القطري، عن أسفه لخسارة فريقه صفر - 1 أمام ضيفه منتخب إيران أمس الخميس في الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

وأشار فوساتي، خلال تصريحات عقبت المواجهة، إلى أن العنابي واجه حظا سيئا للغاية بالنظر إلى الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون طوال اللقاء، لكنه اعترف بأن التسرع وغياب التنظيم بعد الهدف الذي سجله المنتخب الإيراني حال دون عودة منتخب قطر للقاء في ظل قوة المنافس.

وقال فوساتي: "كان لدينا بعض الفرص والمنتخب الإيراني امتلك فرصا أكثر، ومن منظوري الخاص أعتقد أننا لعبنا من صميم قلوبنا، ونسينا التنظيم وحاولنا تعديل الأمر من خلال زيادة الفاعلية الهجومية، ولسوء الحظ أيضا أننا لم نعدل النتيجة ونحقق المطلوب وهذه مسؤوليتي وأعتذر للجماهير علي تلك الخسارة".

وأوضح مدرب منتخب قطر: "من خلال العملية الحسابية ربما نحن خارج المنافسة، وبالتأكيد نحتاج الآن أن نفكر في اللقاء القادم ونلعب بكل جهد من أجل الفوز، لأن هذا التزام منا باعتبارنا محترفين وأشخاصا يحبون قطر".

وتجمد رصيد المنتخب القطري، الذي تلقى خسارته الرابعة في المجموعة، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

وردا على الاتهامات التي وجهها البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران إليه، أكد فوساتى: "إن هوليود تفتقد لممثل بارع مثل كيروش، لأنه اختلق كل السيناريوهات التي قالها في المؤتمر الصحافي بعد المباراة مثلما فعل قبل المباراة".

وكان كيروش قد اتهم فوساتي بأنه قام بسب والدته خلال المباراة.