حالة وفاة تبعد محمد صلاح عن منتخب مصر

غادر محمد صلاح لاعب روما الإيطالي معسكر المنتخب المصري بعد انضمامه بساعات قليلة يوم السبت بعد تلقيه خبر وفاة والد زوجته .

وحصل صلاح على إذن من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بمغادرة المعسكر الحالي المقام بالإسكندرية للسفر إلى مسقط رأسه بالغربية لحضور جنازة والد زوجته .

ويقيم المنتخب المصري حاليا معسكر اعداد مغلق ببرج العرب في الإسكندرية يتخلله ودية أمام منتخب توغو يوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب التونسي في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2019.

وأنتظم محمد صلاح في معسكر الفراعنة، اليوم السبت، عقب قدومه من سويسرا والادلاء بأقواله أمام المحكمة الرياضية الدولية في القضية المقامة من نادي فيورنتينا الإيطالي ضد نظيره تشيلسي الانجليزي وتلقى خبر وفاة والد زوجته ليطلب مغادرة المعسكر لحضور الجنازة والعودة يوم الأحد إلى المعسكر .

وطلب كوبر من صلاح أداء تدريبات بدنية منفردة بصالة الألعاب البدنية قبل مغادرة المعسكر للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية وودية توغو .