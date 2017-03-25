مرتضى منصور: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي

أعلن الزمالك الذي انسحب في وقت سابق من الشهر الجاري من الدوري المصري اعتراضا على التحكيم الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول بدلا من محمد حلمي.



وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك لموقع النادي على الإنترنت: حلمي أدى دوره في الفترة الماضية لكن الفريق بات في حاجة إلى مدرب أجنبي.



وأضاف: حلمي أخبر هاني زادة عضو مجلس الإدارة في نيجيريا أنه يريد الرحيل.



وخاض الزمالك مباراته الأخيرة في ضيافة إينوجو رينجرز النيجيري وخسر 2-1 في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكنه تأهل وضمن التقدم في المسابقة بعدما تفوق 4-1 في لقاء الذهاب.



وقال رئيس الزمالك: اللجنة الفنية بالنادي تفاضل بين خمسة أسماء من المدربين الأجانب يتقدمهم آلان غيريس مدرب مالي.



ويحمل الفرنسي جيريس (64 عاما) خبرة في كرة القدم العربية والافريقية إذ تولى تدريب الفتح الرباطي المغربي ومنتخبات الغابون والسنغال ومالي. وتعرضت مالي لإيقاف من الاتحاد الدولي (الفيفا) وقد يفتح ذلك الطريق أمام غيريس للرحيل بسهولة.



وكان جيريس ضمن تشكيلة فرنسا كلاعب عند إحراز لقب بطولة أوروبا 1984 واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 1986.



وأكد الزمالك أنه سيستعين مرة أخرى بمدربه السابق محمد صلاح، الذي يعمل حاليا كمدرب لحرس الحدود، ضمن الجهاز الفني الجديد.



وكان الزمالك عين حلمي للمرة الثانية في نوفمبر الماضي لكن منصور ألمح أكثر من مرة إلى قرب البحث عن مدرب جديد.



وخسر الزمالك مباراته الأخيرة في الدوري 1-صفر أمام مصر للمقاصة في الثالث من مارس قبل أن يؤكد أنه سينسحب إذا لم يقرر الاتحاد المصري إعادة اللقاء.



ومن المنتظر أن يتراجع الزمالك عن قرار الانسحاب ويخوض مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام سموحة يوم السبت.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن المقاصة الذي خاض 21 مباراة. ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 52 نقطة من 20 مباراة.