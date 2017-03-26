هيكتور كوبر: لن أترك المنتخب المصري

نفى هيكتور كوبر مدرب مصر اليوم الأحد تلقيه أي عروض وأكد احترامه لتعاقده الحالي مع سعيه لقيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.



وقال الارجنتيني كوبر في مقابلة مع موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد: احترم تعاقدي مع الاتحاد المصري ومستمر في منصبي حتى نهاية المشوار الذي أتمنى أن يتكلل بالنجاح.



وقاد كوبر (61 عاما) مصر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية الشهر الماضي قبل الهزيمة 2-1 أمام الكاميرون. ويتطلع مدرب فالنسيا وإنتر السابق إلى قيادة مصر للتأهل للنهائيات القارية التالية في الكاميرون عام 2019 وقبلها كأس العالم في روسيا العام المقبل.



وأضاف المدرب الأرجنتيني: هذه المرحلة مهمة في تاريخ الكرة المصرية بسبب المشاركة في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية معا. يتطلع الجميع للتأهل لكأس العالم وهذا هدفي الأساسي منذ البداية ثم التأهل لكأس الأمم 2019 والمنافسة على الفوز باللقب.



وزاد: نتلقى كل الدعم من الاتحاد المصري لبلوغ نهائيات روسيا. في بعض الأحيان الأداء لا يعجب البعض ولهم الحق في ذلك لكني كمسؤول عن الفريق يهمني النتائج أولا.



ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط من مباراتين متفوقا على أوغندا صاحب المركز الثاني بأربع نقاط ثم غانا التي تملك نقطة واحدة.



وتستعد مصر بطلة افريقيا سبع مرات لاستضافة توغو يوم الثلاثاء في لقاء ودي في إطار استعداداتها لافتتاح مشوارها في تصفيات كأس الامم الافريقية بمواجهة تونس في يونيو.