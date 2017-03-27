علي عدنان : مواجهة صعبة تنتظرنا أمام السعودية

أكد علي عدنان لاعب منتخب العراق صعوبة المواجهة التي ستجمع منتخب بلاده بالمنتخب السعودي، فيما اعترف زميله أحمد إبراهيم بأن منتخبه لا يعرف الاستقرار.

وقال عدنان: المباراة أمام السعودية تعتبر ديربي خليجي، وهي بالحقيقة مهمة صعبة لكن نريد الحصول على النقاط رغم صعوبتها ، ونحن لعبنا في السعودية سابقاً ونعرف حجم تأثير الجمهور السعودي.

وفي المقابل قال أحمد إبراهيم مدافع المنتخب العراقي: نحن المنتخب الوحيد الذي يلعب خارج أرضه ولا نشعر بالاستقرار لكن لا زلنا نملك الأمل ونتمنى التأهل حتى عبر الملحق، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً كوننا سنقابل المنتخب السعودي الصعب والذي يمتلك لاعبين على مستوى عال وكادر فني معروف.