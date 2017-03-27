مدرب قطر: سنفتح صفحة جديدة أمام أوزبكستان

أكد خورخي فوساتي، مدرب قطر، أنه سيسعى لكتابة صفحة جديدة عند مواجهة أوزبكستان غدا الثلاثاء في طشقند، رغم تقلص فرص التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018.



وتتذيل قطر مجموعتها بالتصفيات بعدما نالت 4 نقاط فقط من 6 مباريات، قبل أن تحل ضيفة على أوزبكستان صاحبة المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما تملك سوريا 8 نقاط في المركز الرابع.



وتتصدر إيران المجموعة برصيد 14 نقطة وتليها كوريا الجنوبية بـ10 نقاط مع تبقي 4 جولات على نهاية التصفيات.



ويتأهل أول منتخبين من كلا المجموعتين للنهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.



وقال فوساتي الذي أقر بصعوبة التأهل لكأس العالم بعد الخسارة 2-صفر من إيران في طهران يوم الخميس الماضي: "كل مباراة لها ظروف مختلفة وسنعمل على كتابة صفحة ايجابية جديدة للكرة القطرية من خلال هذه المباراة".



وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد القطري للعبة اليوم الاثنين: "سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز لكن لابد من توخي الحذر فمنتخب أوزبكستان خطير جدا في الضربات الثابتة".



وخسرت أوزبكستان 1-صفر من سوريا في الجولة الماضية لكن فوساتي لم يعتبر النتيجة مفاجئة.



وتابع المدرب القادم من أوروجواي: "المستويات متقاربة جدا في المجموعة، وهو ما يزيد صعوبتها، سجلت إيران 5 أهداف فقط لكنها في الصدارة بسبب قوة دفاعها".