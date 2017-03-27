مهدي علي: الفوز على أستراليا فرصتنا الأخيرة في التأهل

يدرك مهدي علي مدرب الإمارات أن مواجهة أستراليا في سيدني يوم الثلاثاء قد تمثل آخر فرصة لفريقه في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لكنه نفى شعوره بالضغط.



وتحتل الإمارات، التي لم تبلغ النهائيات منذ 1990 ، المركز الرابع في مجموعتها برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط خلف السعودية واليابان ونقطة واحدة خلف استراليا مع تبقي أربع جولات على ختام التصفيات.



ويتأهل أول منتخبين من كلا المجموعتين للنهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.



وقال علي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الاسيوي للعبة على الانترنت يوم الاثنين: اذا أردنا إحياء آمالنا في التأهل يجب أن نحقق نتيجة جيدة.



وأضاف: إذا خسرنا ستكون المهمة صعبة جدا حتى اذا أصبحنا في المركز الثالث لذا نحن على استعداد تام ونتطلع لقطع خطوة إلى الأمام.



وستحتاج الإمارات لجهود أحمد خليل أفضل لاعب في اسيا 2015 لتعزيز هجومها بعدما غاب عن الخسارة 2-صفر من اليابان بمدينة العين يوم الخميس لكن المدرب أكد أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركته.



كما عبر عن دعمه لصانع اللعب عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في اسيا 2016 بعدما ظهر بشكل متواضع أمام اليابان.



وتابع علي: هذا يحدث مع أي لاعب. أحيانا لا تكون في يومك. (عموري) لاعب مهم جدا بفريقنا وظهر بشكل رائع في معظم المباريات ومن الغريب أن لا يلعب مباراة بشكل جيد لكن أعتقد أنه سيتألق أمام أستراليا.



وتجنب مدرب الامارات الحديث عن التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وقال: لا أشعر بالضغط وأقوم بعملي وحسب وأنا سعيد جدا بما فعلته ولست نادما على أي شيء.