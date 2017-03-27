ميرام..جيرفينيو والفلسطينيين.. ضحايا السياسة في الملاعب

انضم جستن ميرام لاعب منتخب العراق وكولومبس كرو الأميركي إلى قائمة من الرياضيين حول العالم الذين لم يشاركوا في مناسبات رياضية لأسباب غير رياضية تتعلق بتأشيرات الدخول أو قانون الرئيس ترمب والذي لم يتم تطبيقه رسمياً حتى الآن، والذي يعتبر ميرام إلى جانب البريطاني مو فرح من ضحاياه.

واعتذر ميرام عن مرافقة منتخب العراق إلى إيران لملاقاة أستراليا بسبب اللعب في إيران، وهي من الدول التي منع دونالد ترمب رئيس أميركا دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة إلى جانب 6 دول أخرى.

واستقر راضي شنيشل مدرب منتخب العراق على القائمة التي واجهت أستراليا، ولم يستدع ميرام إلى مباراة السعودية.



وسبق للسلطات الإسرائيلية منع 6 لاعبين من فريق شباب خان يونس أحد أندية قطاع غزة من الدخول إلى الضفة الغربية لخوض مباراة إياب نهائي كأس فلسطين في أغسطس الماضي، وشمل المنع بعضاَ من أعضاء الجهاز الفني، وقدم حينها جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حول هذا الأمر.

وفي منتصف عام 2015، تم منع 5 من لاعبي روما الإيطالي من الدخول إلى جاكرتا لخوض مباراة ودية وأجبرتهم السلطات الإندونيسية على مغادرة البلاد والعودة إلى إيطاليا، وكان من بينهم الإيفواري الشهير جيرفينيو وآدم ليايتش والباراغواياني أنتونيو سانابريا.

وفيما أعرب الإيطاليون عن إحباطهم بسبب القرار، التزمت السلطات الإندونيسية الصمت ولم تعلق على سبب منع اللاعبين من دخول أراضيها.

ومنعت السلطات البريطانية أواخر نوفمبر الماضي، سيرجي أورييه مدافع باريس سان جيرمان من الدخول إلى لندن لخوض مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبررت السلطات البريطانية قرار المنع بسبب اعتداء أورييه على رجل شرطة خارج ملهى ليلي في باريس خلال العام الماضي وصدور حكم قضائي ضده، رغم أن النادي الباريسي أصدر بياناً بعد حادثة المنع يؤكد بأن مدافعه الإيفواري تقدم باستئناف ضد القرار، وأن منعه من دخول بريطانيا كان قراراً جائراً.

وانتقد العداء البريطاني الشهير مو فرح قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة، رغم أنه يحمل لقب "فارس"، وكتب على صفحته الشخصية: عشت هنا 6 أعوام، لكن يبدو أن الرئيس ترمب يعتبرني غريباً.

ونشرت حينها تقارير إخبارية بريطانية بأن فرح كان يخشى العودة إلى الولايات المتحدة التي يعيش فيها بسبب قرار الرئيس الأميركي القاضي بمنع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة، ومنها الصومال التي ولد وعاش فيها فرح حتى سن الثامنة.