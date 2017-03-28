أوزبكستان تسقط قطر بهدف أحمدوف

بقيت أوزبكستان في دائرة الصراع على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 ووجهت ضربة شبه قاضية لآمال ضيفتها قطر، وذلك بالفوز عليها 1-صفر الثلاثاء في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية.

وتدين أوزبكستان بفوزها الرابع إلى عادل أحمدوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة حرة، رافعا رصيد منتخب بلاده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن إيران المتصدرة الفائزة الثلاثاء على ضيفتها الصين 1-صفر، ونقطة خلف كوريا الجنوبية الثانية التي فازت بدورها على ضيفتها سوريا 1-صفر.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة بطل ووصيف كل من المجموعتين، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث ملحق فاصل والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف.

وأصبحت مهمة قطر شبه مستحيلة بعد تلقيها هزيمتها الخامسة، إذ تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز السادس الأخير بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث المؤهل إلى الملحق، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات ما سيجعل مدربها الأوروغوياني خورخي فوساتي في وضع لا يحسد عليه بتاتا.

وتقام الجولة الثامنة في 12 يونيو، حيث تلتقي إيران على أرضها مع أوزبكستان، فيما تلعب الصين ضد سوريا، وقطر مع كوريا الجنوبية.