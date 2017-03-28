الأهلي القاهري يمنع لاعبيه من الظهور إعلاميا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق بداية من اليوم، من أجل التركيز في مباريات الفريق بمسابقة الدوري.

وكانت أزمة قد نشبت داخل القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، بعد إدلاء أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بتصريحات اثناء تواجده في معسكر منتخب مصر الحالي يؤكد فيها تلقيه عرضا من أهلي جدة السعودي وينفي تصريحات عبد الحفيظ التي تؤكد عكس ذلك.

وأخطر عبدالحفيظ اللاعبين بعدم الظهور في أي وسيلة إعلامية أو الإدلاء بتصريحات، مع التأكيد على تطبيق لائحة الفريق في حال مخالفة ذلك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز .