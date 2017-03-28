تصفيات كأس آسيا: عمان تهز شباك بوتان 14 مرة

سحق منتخب عمان لكرة القدم ضيفه منتخب بوتان 14 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهئايات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل أهداف المنتخب العماني عبد العزيز المقبلي (ستة أهداف) في الدقائق 3 و37 و41 و43 و70 و87 وخالد خليفة الهاجري (أربعة أهداف) في الدقائق 71 و76 والأخيرة من المباراة، وفي الوقت بدل الضائع ونادر بيت مبروك (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و55 ، فيما تكفل أحمد مبارك سالم المخيني ومحسن جوهر بتسجيل هدفين في الدقيقتين 26 و32.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 13 يونيو المقبل، حيث تلتقي بوتان مع المالديف في بوتان، وفلسطين مع عمان في فلسطين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخبا ضمنوا التأهل عبر التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 وهي: أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان والإمارات المضيفة.