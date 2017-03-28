كوريا الجنوبية تنجو من الفخ السوري بهدف مبكر

المصدر: سيول - د ب أ

قاد هونج جيونج هو منتخب كوريا الجنوبية للفوز على ضيفه السوري 1-0 يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل هونج جيونج هو مدافع جيانجسو سونينج هدف الفوز الحاسم لمنتخب كوريا الجنوبية بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني المتصدر والذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه الصيني، وتجمد رصيد سوريا عند ثمان نقاط في المركز الرابع.

وخلال مشوار التصفيات فازت كوريا الجنوبية على الصين 3 -2 وقطر بذات النتيجة وأوزبكستان بهدف وخسرت أمام إيران 1-0 والصين 1-0 وتعادلت مع سوريا سلبيا.

أما منتخب سوريا ففاز على الصين بهدف وأوزبكستان 1-0 وخسر أمام الأخيرة 1-0 وكذلك أمام قطر، وتعادل مع كوريا وإيران سلبياً.

وخلال الجولات الثلاث الأخيرة من التصفيات تخرج كوريا الجنوبية لملاقاة قطر وأوزبكستان وتستضيف إيران، فيما يستضيف منتخب سوريا في بيروت كل من الصين وقطر ويخرج لملاقاة إيران في أخر ثلاث جولات.