مهدي علي: عانيت كثيراً.. وحان وقت الرحيل

أعلن المدرب مهدي علي استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الإماراتي ، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام مضيفه الأسترالي صفر -2 يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وقال مهدي للصحفيين عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد سيدني : عانيت كثيرا في الفترة الماضية ، قدمت أفضل ما لدي ولا أستطيع تقديم أفضل من ذلك.

وأضاف : حان الوقت للرحيل ، هذا هو الوقت المناسب للإستقالة ، وأنا راض عن كل ما قدمته مع المنتخب.

وكشف المدرب الإماراتي أنه قدم استقالته قبل مباراة العراق في مرحلة الذهاب بتصفيات المونديال ، لكن اتحاد الكرة أصر على استمراره في المهمة ، وتابع في تصريحاته للصحفيين "اعتذر للجماهير والمسؤولين."

وتجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند تسع نقاط في المركز الرابع بالمجموعة لتتراجع فرصته بشكل كبير في التأهل المباشر حيث يتأخر بفارق أربع نقاط خلف السعودية وأستراليا واليابان ، وباتت أماله معلقة بشكل اكبر على إحراز المركز الثالث والتأهل من خلال الملحق الفاصل.

ويتأهل الأول والثاني من كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشرة ، بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض في ملحق فاصل ، ويتنافس الفائز منهما على بطاقة التأهل للمونديال ، مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

