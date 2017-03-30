كوزمين: الشباب خصم صعب في النهائي

اعترف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق الأهلي الإماراتي، بأنه سيواجه مشكلة كبيرة في لقاء بعد غد السبت في نهائي كأس الخليج العربي عندما يلتقي مع فريق نادي الشباب.

وقال كوزمين، في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر النادي بدبي: "لا بد أن أتحدث عن فريقي، ولكن مع الأسف ليس لدي معلومات عنه، ويمكن أن أتحدث عن الشباب أكثر من فريق الأهلي، وكنت أفضل أن أواجه في هذه المباراة أي فريق آخر غير الشباب".

وأضاف: "عوامل التركيز والانتباه والعزيمة من المفترض أن تكون أكبر من جانب فريقي، وفي الوقت القصير المتبقي عليّ أن أقنع اللاعبين بأن الشباب أفضل كثيرا من المباريات الماضية. نعم، مروا بظروف عديدة جعلتهم يكونون في مركزهم الحالي، ولكن في وجهة نظري الشباب فريق جيد جدا".

وتابع: "بالنسبة للمنافس ستكون المباراة الأهم في الموسم وسيعملون على تخطي حدودهم فنيا في مواجهتنا، وأعتقد أن الفريق الذي سيجد الحماس اللازم خاصة في مباريات النهائي سينهي الأمور لمصلحته".

وقال: "سنعطي أقصى ما لدينا كما هي الحال دائما، لا أعرف كيف ولكن سنعمل، أنا مع تحضير المباريات وتحليل جميع الحالات، سنعمل على أن نعكس خبراتنا كلها في هذه المباراة، وأتمنى أن أجد الطرق الإيجابية وأن أتمكن من تجهيز اللاعبين معنويا في هذه الفترة القصيرة".

واستطرد: "مع الأسف ليس لدينا إمكانيات كبيرة نستفيد منها حاليا، لا معلومات لدي عن اللاعبين الدوليين بسبب غيابهم عن صفوفي، وسأنظر لهم خلال تدريب، اليوم الخميس، نظرا للظروف التي مروا فيها مؤخرا، لكن أكيد أننا سنحاول بأقصى ما نملك أن نحقق هدفنا من اللقاء".

وعن مدى تأثر لاعبي الفريق الدوليين بالحالة النفسية، قال: "بالتأكيد الحالة النفسية وتقلص فرص المنتخب في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا أمر نفسي صعب على اللاعبين، وكذلك بدني بأدائهم مباراتين أمام اليابان وأستراليا، أعتقد أنهما مباراتان قويتان، وجهة نظري الخاصة كرة القدم الإماراتية لا بد أن تتحسن، مباريات النهائي يجب أن يكون إعدادها أفضل حتى نستقطب الجمهور للملاعب، فكيف يمكننا التجهيز لمباراة بهذا الحجم في يومين فقط، ولا أعتقد أن هذه الظروف من شأنها أن تقدم وجبة دسمة للجمهور".

يذكر أن الأهلي هو الفريق الوحيد المتوج باللقب مرتين حتى الآن وذلك في (موسمي 2011 / 2012 و2013 / 2014)، منذ انطلاقتها في موسم 2008 / .2009