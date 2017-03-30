ميسي الصغير يظهر في الأردن

أطلقت عائلة أردنية عاشقة للنادي الإسباني برشلونة بشكل عام، ونجمه الأرجنتيني ميسي على وجه الخصوص، اسم "ميسي" على آخر أفرادها.

وأكد موسى الشعر، أن ابنه يعد أول طفل أردني يسمى "ميسي"، وأنه قرر مع العائلة إطلاق هذا الاسم نظراً لعشقهم للنادي الكتالوني ونجمه الأرجنتيني.

وبذلك يحمل ميسي الجنسية الأردنية، ويكون أصغر عضو في روابط المشجعين، فيما راودت فكرة الاسم عائلة الشعر منذ فترة، ولم تكن وليدة اللحظة.

وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الأردن، لكنها وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة، وكما حضر ميسي ربما نشهد أيضا على ولادة نيمار وربما رونالدو في بلد عربي.