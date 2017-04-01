الزمالك يعود من الانسحاب.. ويسقط أمام سموحة

سقط فريق الزمالك في فخ الخسارة صفر - 2 أمام مضيفه سموحة خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي سموحة أحمد حسن مكي وأحمد نبيل مانغا في الدقيقتين 34 والأخيرة من الشوط الأول.

وكان يمكن لمصطفى فتحي لاعب الزمالك أن يقلص الفارق عندما أهدر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة 34 حيث تصدى لها محمد أبو جبل حارس سموحة الحالي والزمالك السابق.

ورفع سموحة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الزمالك صاحب المركز الثالث.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد سموحة لمواجهة فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي يوم 9 أبريل الجاري في دور الـ32 الإضافي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، فيما يستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

ولم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه طوال شوطي المباراة واستطاع فريق سموحة فرض طريقة لعبه على منافسه وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط وأضاع العديد من الفرص السهلة في الشوط الثاني الذي نجح خلاله من التصدي لهجمات الزمالك وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.