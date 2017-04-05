الجزيرة يتمسك بصدارة الدوري الإماراتي

قطع الجزيرة خطوة جديدة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بالفوز على مضيفه دبا الفجيرة 3-صفر بينما فاز الوحدة على مضيفه الإمارات 2-1 يوم الأربعاء.



واستؤنفت المسابقة اليوم بعد فترة توقف استمرت نحو شهر لمشاركة المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم.



وخسرت الإمارات 2-صفر على أرضها أمام اليابان قبل أن تتعرض لهزيمة أخرى بالنتيجة ذاتها في ضيافة أستراليا الشهر الماضي لتبتعد كثيرا عن مساعيها لبلوغ كأس العالم لأول مرة منذ 1990.



لكن لم يتأثر الجزيرة بتراجع نتائج المنتخب حيث سجل هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الأول من ركلتين ثابتين، إذ عزز علي مبخوت صدارته لهدافي المسابقة برصيد 27 هدفا عندما وضع الجزيرة في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 40 قبل أن يضيف خلفان مبارك الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة بعدها بأربع دقائق.



وأضاف البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا الهدف الثالث قبل النهاية بعشر دقائق.



وبات الجزيرة قريبا من لقبه الأول للدوري منذ 2011 بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة بينما ظل دبا في المركز 11 برصيد 18 نقطة قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

وبات الإمارات قريبا من الهبوط بعد خسارته 15 في 22 مباراة ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة بينما رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.



وأخطأ أحمد إبراهيم مدافع الإمارات وحول تمريرة عرضية بالخطأ في شباك علي صقر حارس مرمى فريقه بعد أربع دقائق من البداية لكن الأرجنتيني سيباستيان ساشا أدرك التعادل في الدقيقة 23 عندما استغل الخروج الخاطئ لراشد السويدي حارس الوحدة ليضع الكرة من فوق رأسه.



لكن طارق أحمد ضمن الفوز للوحدة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.