الزمالك يواصل الخسائر ويسقط أمام الشرقية

واصل الزمالك نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، والثالثة على التوالي، إثر خسارته صفر - 1 أمام مضيفه الشرقية (المتعثر) في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين للبطولة يوم الأربعاء.

وارتفع رصيد الشرقية، الذي حصد انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في البطولة هذا الموسم، إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، منعشا آماله في البقاء بالمسابقة وتفادي الهبوط مجددا.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على اللقب، الذي يرغب في استعادته بعدما غاب عنه الموسم الماضي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد ميدو هدف الشرقية الوحيد في الدقيقة 50، قبل أن يضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد زميله فاروقا كابوري لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة .80.

وأخفق الزمالك في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه على الدقائق المتبقية، بعدما أهدر جميع الفرص التي أتيحت للاعبين من أجل إدراك التعادل.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء طلائع الجيش مع ضيفه الداخلية.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 32 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الداخلية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر بوبا منسواه بالتسجيل لمصلحة الداخلية في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل حسن يوسف للطلائع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.