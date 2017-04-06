لخويا بطلا للدوري القطري للمرة الخامسة

أحرز لخويا لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 2-1 على الأهلي بينما تعثر ملاحقه المباشر السد بالتعادل 2-2 مع السيلية في الجولة قبل الأخيرة اليوم الخميس.

وهز نام تاي هي لاعب منتخب كوريا الجنوبية الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع لخويا رصيده إلى 62 نقطة من 25 مباراة مقابل 58 نقطة للسد.

وواصل لخويا بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي هيمنته على كرة القدم المحلية إذ توج للمرة الخامسة في 7 مواسم، ولم يكسر سيطرة لخويا في السنوات الأخيرة إلا السد في 2013 والريان الموسم الماضي.