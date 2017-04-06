ناصر الشمراني يقود العين للفوز على الظفرة

سجل ناصر الشمراني هدفين ليقود العين لفوز كبير 5-2 على الظفرة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.



واستعاد العين ذاكرة الانتصارات بعد فترة التوقف الدولية، إذ خسر أمام الجزيرة المتصدر في مباراته السابقة الشهر الماضي، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.



ويبتعد العين بعشر نقاط عن القمة وبنقطة واحدة خلف الأهلي صاحب المركز الثاني قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.



ووضع الشمراني مهاجم السعودية العين في المقدمة بتسديدة متقنة من زاوية صعبة في الدقيقة 12.



لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا فتعادل ياسين الصالحي للظفرة من ركلة جزاء بعد خمس دقائق اثر مخالفة ضد محمد عبد الرحمن.



وأعاد أحمد برمان التقدم للعين بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 وهز الشمراني الشباك مجددا بعد ست دقائق أخرى بعدما أفلت من الرقابة ليجعل النتيجة 3-1.



وأضاف العين هدفين آخرين في الشوط الثاني عبر ابراهيم دياكي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ويوسف أحمد بعد انفراد بحارس الظفرة.



وقلص حمد الأحبابي الفارق للظفرة بتسديدة قوية بعدما أفلت من رقابة الدفاع قبل أربع دقائق على النهاية لكن فريقه بقي في المركز السابع برصيد 29 نقطة.