الشحانية يتعادل ويودع الدوري القطري

ودع فريق الشحانية دوري نجوم قطر رسمياً، بتعادله مع الخور 1-1 في المباراة التي استضافها ملعب الخور، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري نجوم قطر.

وسجل الشحانية الهدف الأول في الدقيقة 17 بواسطة سعود الخلاقي، وتعادل الخور عن طريق محسن ياجور في الدقيقة .34

بهذه النتيجة، رفع الخور رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، والشحانية إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

بالتالي، رافق الشحانية فريقي الوكرة ومعيذر إلى الدرجة الثانية، ويتبقى فقط تحديد الفريق الذي سيخوض المباراة الفاصلة والذي سيحسم في الجولة الأخيرة من الدوري.