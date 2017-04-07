جمال بلماضي: فخور بتدريب بطل قطر

عبر جمال بلماضي مدرب لخويا عن فخره بالتتويج بلقب دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته مع الفريق، وأثنى على لاعبه الكوري الجنوبي نام تاي هي الذي سجل الهدف الحاسم الذي قاده للفوز 2-1 على الأهلي اليوم الخميس رغم مرضه.

وسجل لاعب كوريا الجنوبية هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم لخويا اللقب في الجولة قبل الأخيرة بعد تعثر منافسه المباشر السد بتعادله 2-2 مع السيلية ليتسع الفارق بينهما إلى أربع نقاط.

واللقب هو الخامس في 7 سنوات للخويا الذي تأسس عام 2009.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي: "نجحنا في استغلال الفرصة وخرجنا بالفوز من اللقاء لنتوج باللقب".

وأضاف المدرب الجزائري: "قلت للاعبين قبل المباراة إننا قد نصبح أبطالا اليوم وسيناريو اللقاء كان ممتازا. استقبلنا هدفا مبكرا (في الدقيقة الرابعة) لكن انتفضنا سريعا".

وكال المديح لنام الهداف التاريخي للخويا قائلا: "ظهر بشكل رائع رغم أنه كان مريضا لكنه تسبب في الفوز وتحقيق اللقب".

وأشار بلماضي إلى المسيرة المميزة لفريقه هذا الموسم إذ خسر مرة واحدة في 25 مباراة وعوض نتائجه المحبطة الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الرابع.

وقال: "قدمنا موسما كبيرا وحققنا العديد من الأرقام القياسية وأتمنى مواصلة الفوز بالألقاب. أنا فخور بتدريب هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، هذا هو اللقب الثالث لي في الدوري القطري. إنه شرف كبير لي بصفة خاصة وأشعر بسعادة كبيرة لتحقيق هذا الانجاز".

ولن تستمر الاحتفالات طويلا إذ يخوض لخويا مباراة مهمة على أرضه ضد استقلال خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا وسيعني فوز بطل قطر احتلال صدارة المجموعة الثانية.

ويملك لخويا 5 نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين خلف استقلال خوزستان المتصدر بينما لدى الفتح السعودي أربع نقاط ويتذيل الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون نقاط.

وتابع بلماضي: "لدينا مباراة مهمة في دوري الأبطال بعد أربعة أيام وسنبدأ الاستعداد لها من الغد"، مضيفا أن التتويج باللقب المحلي "سيخفف الضغط على اللاعبين ويحفزهم لتقديم أداء متميز في البطولة القارية".