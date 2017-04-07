رسمياً.. البرتغالي إيناسيو يتولى تدريب الزمالك

أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع البرتغالي أوجوستو ايناسيو ليتولى تدريب فريقه خلفا لمحمد حلمي الذي أقيل بعد الهزيمة أمام سموحة في الجولة قبل الماضية من البطولة المحلية.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في تصريح لموقع ناديه الرسمي اليوم: "تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي في جلسة رأسها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة".

وأضاف منصور: "سيتم عقد مؤتمر صحافي ظهر غد السبت في النادي لتقديم ايناسيو والإعلان عن تفاصيل التعاقد".

وتراجعت نتائج الزمالك بشدة خلال الفترة الأخيرة، وتلقى ثلاث هزائم متتالية في الدوري المحلي ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر.