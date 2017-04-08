مدرب الزمالك الجديد: لن أسمح بالتدخل في عملي

قال البرتغالي أوغوستو إيناسيو المدرب الجديد للزمالك المصري يوم السبت إنه لن يسمح لأحد بالتدخل في عمله وأكد أنه يتحمل مسؤولية المباراة المقبلة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وبدأ الزمالك الموسم تحت قيادة المدرب مؤمن سليمان الذي ساعده على بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا قبل الهزيمة في النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي في أكتوبر.



واستقال سليمان في نوفمبر وعين محمد حلمي خلفا له. لكن مصير حلمي، الذي كان يقود الزمالك في نهاية الموسم الماضي، حُسم عقب الهزيمة 2-صفر أمام سموحة السبت الماضي ليقرر رئيس النادي مرتضى منصور إقالته ثم الاستغناء عن بديله محمد صلاح الذي قاد الفريق لمباراة واحدة خسرها 1-صفر أمام الشرقية يوم الأربعاء .



وأضاف إيناسيو في مؤتمر صحفي خلال تقديمه للإعلام رسميا: لن أسمح لأحد بالتدخل في عملي. أثناء تدريبي في قطر (الأهلي عام 2004) كان هناك أحد المسئولين يحاول التدخل في عملي لكني رفضت هذا

الأمر.



وأشار المدرب البرتغالي البالغ عمره 62 عاما إلى ضرورة بناء علاقة مع الإعلام قائمة على الاحترام المتبادل وأكد أنه متحمل مسؤولية نتيجة مباراة إنبي يوم الاثنين رغم ضيق الوقت.



وأضاف: حزين على وضع الزمالك. الفريق يمتلك لاعبين كبارا ولكن ليس لديه فريق. واسم الزمالك أهم من أي فرد.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 40 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي حامل اللقب والمتصدر الحالي للمسابقة.



وقال المدرب البرتغالي إنه لن يقبل بالخسارة أمام إنبى وأوضح اللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز والمشاركة في التشكيلة الأساسية قائمة على أساس العمل والاجتهاد وجئت إلى هنا من أجل العمل فقط لاستعادة الفريق لمستواه المعهود سريعا.



وقال مرتضى منصور إن العقد مع المدرب الجديد يتضمن وجود ثلاثة مساعدين أجانب معه وراتبهم جميعا 760 ألف جنيه مصري شهريا وسيتقاضون راتبهم بالجنيه المصري.



وأضاف رئيس الزمالك: لن أتدخل في عمل إيناسيو لكن فقط سنحاسبه في حال وجود أي تقصير في المباريات القادمة وقد طالبته بالعدل في اختيارات اللاعبين للمباريات، ولم أطلب رحيل محمد صلاح (المدرب المساعد) من الجهاز الفني وإيناسيو هو من رفض استمراره في الجهاز المعاون.