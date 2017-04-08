وزير الشباب المصري: مستعدون لاستضافة دوري أبطال العرب

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده مستعدة تماما لاستضافة الانطلاقة الجديدة لدوري أبطال العرب لكرة القدم مؤكدا أن ملاعب الإسكندرية والقاهرة جاهزة من الآن للمباريات.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 20 يوليو المقبل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقا.



وأضاف عبد العزيز في مؤتمر صحفي: نحن سعداء بثقة الاتحاد العربي بإسناد استضافة البطولة في ثوبها الجديد لمصر.



وأضاف المسؤول المصري: مستعدون تماما لاستضافة الحدث الرياضي العربي الكبير ونتوقع له النجاح خاصة وان اكبر الأندية العربية ستشارك في البطولة.



ويشارك في البطولة 12 فريقا هي: الأهلي والزمالك من مصر ونصر حسين داي الجزائري والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني من قارة أفريقيا والنصر والهلال من السعودية والعين الإماراتي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني من آسيا.



وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إنه سيسعى لمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لاعتماد بطولة دوري أبطال العرب كبطولة دولية رسمية.



وأشار أبو ريدة إلى أن قرعة البطولة ستسحب في القاهرة في الثاني من مايو المقبل. وسيكون قطبا مصر الأهلي والزمالك في مجموعتين مختلفتين كما سيكون فريقا السعودية النصر والهلال في مجموعتين مختلفتين أيضا.