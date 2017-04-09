الترجي يتعادل مع النجم ويحتفظ بصدارة الدوري التونسي

احتفظ الترجي بصدارة ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع مضيفه النجم الساحلي يوم الأحد.



واستفاد المهاجم طه ياسين الخنيسي من ارتباك دفاع أصحاب الأرض ليضع الكرة برأسه في الشباك ويمنح التقدم للترجي في الدقيقة 59.



لكن البرازيلي ديوغو أكوستا أدرك التعادل للنجم بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة لتمريرة عرضية أرسلها لاعب الوسط حمزة لحمر من ركلة حرة في الدقيقة 68.



وحافظ الترجي على موقعه في الصدارة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي.



وقال حمدي النقاز مدافع النجم الساحلي: الحسابات الخططية طغت بشكل كبير ما أثر على الأداء خلال المباراة.



وكان النجم حامل اللقب يمني نفسه بالفوز لانتزاع الصدارة وحاول الضغط على دفاع الترجي وكاد أن يفتتح التسجيل عبر لحمر الذي أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة أبعدها الحارس معز بن شريفية بصعوبة في الدقيقة السادسة.



وشاب الحذر أداء الفريقين مع سعي كل منهما لتجنب الخسارة قبل أن يهز الخنيسي الشباك لكن سرعان ما رد أكوستا بهدف التعادل الذي دفع جماهير النجم لاقتحام الملعب للاحتفال وسط احتجاجات لاعبي الترجي.



ويلتقي الافريقي مع نجم المتلوي بينما يحل الصفاقسي ضيفا على اتحاد بنقردان الأسبوع المقبل.