دمج لخويا والجيش تحت اسم الدحيل

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية في بيان يوم الاثنين اندماج ناديي لخويا بطل دوري نجوم قطر والجيش في كيان واحد تحت مسمى نادي الدحيل اعتبارا من الموسم المقبل في خطوة قد تغير شكل البطولة ونظام الصعود والهبوط.

وقالت الوزارة: تقدم نادي لخويا الرياضي بطلب لدى وزارة الثقافة والرياضة وذلك لاتخاذ إجراءات تسجيل وإشهار نظام أساسي جديد لنادي لخويا الرياضي وبما يتضمن وفقا للطلب المقدم من النادي تعديل مسماه إلى نادي الدحيل الرياضي وتكوين جمعية عمومية به تباشر الصلاحيات والاختصاصات المقررة في قانون تنظيم الأندية الرياضية.

وتابعت: بحيث يصبح نادي الدحيل الرياضي ناديا رياضيا بنظام أساسي جديد أسوة بالأندية الأهلية الأخرى، وسوف يعمل بمسمى النادي الجديد وشعاره اعتبارا من الموسم الرياضي القادم.

وأحرز لخويا لقب دوري نجوم قطر للمرة الخامسة في تاريخه في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي هيمنته على كرة القدم المحلية، إذ توج للمرة الخامسة في سبعة مواسم. ولم يكسر سيطرة لخويا في السنوات الأخيرة إلا السد في 2013 والريان الموسم الماضي.

وقال البيان: تم قيد إجراءات دمج نادي الجيش الرياضي بنادي الدحيل الرياضي لدى وزارة الثقافة والرياضة، وذلك بناء على طلب النادي الأول وموافقة النادي الأخير على الدمج، ووفقا لما ورد بكتابي الناديين المشار إليهما في هذا الشأن."

وطبقا لما تضمنه خطاب الناديين فإن الدمج سيكون نافذا اعتبارا من الموسم الرياضي القادم على أن تشكل لجنة لإتمام إجراءات الدمج والإشراف عليها من ممثلين عن كل من الناديين والجهات ذات الصلة ورئيس الرابطة القطرية للاعبين وتحت إشراف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وأضاف البيان: ستعمل اللجنة على ضمان سير الإجراءات بما يتوافق مع اللوائح المحلية والدولية ووفق المبادئ والقواعد المقررة في هذا الشأن، وقد تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة استيفاء كافة المتطلبات والضوابط والإجراءات الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية المعنية الوطنية والدولية وما تقرره في شأن المشاركات الرياضية ذات الصلة وذلك إعمالا لما ورد بالكتابين المذكورين واللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية ذات الصلة.

وينافس في دوري النجوم حاليا 14 فريقا، وحسم لخويا اللقب قبل جولة واحدة من النهاية، بينما ضمن الجيش احتلال المركز الرابع.