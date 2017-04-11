الاتحاد العراقي يقيل شنيشل.. والمظاهرات تتواصل

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب راضي شنيشل وجميع أعضاء الجهاز التدريبي، ضمن سلسلة من القرارات أعلنها الاثنين بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية حارس المرمى السابق رعد حمودي.

ورغم هذا القرار، فان اليوم الثلاثاء شهد مواصلة المظاهرات أمام مقر الاتحاد العراقي في بغداد بحضور عدد من اللاعبين السابقين للجيل الذهبي للكرة العراقية أمثال أحمد راضي وغانم عريبي إلى جانب يونس محمود المتوج بلقب كأس آسيا 2007 مع أسود الرافدين.

وأعلن العديد من نجوم الكرة العراقية مع المئات من الجماهير ورجال الإعلام احتجاجهم، رافعين لافتات تندد بسياسة الاتحاد المحلي في التعامل مع الأحداث الرياضية، ومطالبين بإقالة اتحاد كرة القدم الذي يتراسه عبد الخالق مسعود.