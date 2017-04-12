بيسرو: موقعة الإمارات "نهائي"

يعتبر البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب فريق الشارقة، مباراة فريقه أمام نادي الإمارات، بعد غد الجمعة في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، بمثابة مباراة نهائية لحساسية الموقف بالنسبة لفريقه في الوقت الراهن.

ويحتل الشارقة المركز العاشر في ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، تجعله في منطق يمكن وصفها بالخطر.

وقال بيسيرو، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "ندرك تماما خطورة الموقف الحالي ولدى عناصر الفريق المسؤولية الكاملة لتخطي هذه المرحلة، وعلينا تحسين المستوى حيث لم نقدم المستوى المأمول في مباراة بني ياس الأخيرة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2، وعلينا تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها في تلك المباراة والتي عدنا فيها من ملعب بني ياس بنقطة ساهمت في تحسين الموقف نسبيا".

وأضاف: "فرصتنا قائمة لإنهاء الموسم في مركز لائق، وفي حال الفوز على فريق الإمارات، سوف ترتقي المعنويات وهو ما نفكر فيه قبل المباراة الأخرى المهمة في الدور قبل النهائي من بطولة الكأس ضد فريق نادي الوحدة".

وختم بيسيرو: "فريق الإمارات لن يكون صيدا سهلا، بل سيأتي إلى ملعب الشارقة من أجل تحقيق الفوز هو الآخر، لأن موقفه في غاية الصعوبة، وبالتالي ستكون المباراة قوية وصعبة على الطرفين، وعلينا أن نستغل إقامة المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا".

يذكر أن فريق الإمارات يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، ويبحث هو الآخر عن طوق نجاة من عدم الهبوط للدرجة الأولى، ويتبقى من عمر المسابقة 4 جولات مهمة للغاية للفرق خاصة التي تتصارع على القاع.