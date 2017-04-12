زوران: تعادل غير عادل.. والسومة يستحق الطرد

أكد التشيكي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، أن تعادل فريقه مع أهلي جدة في دوري أبطال آسيا "ليس عادلا".

وتراجع العين للمركز الثالث في المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بعد التعادل 2 - 2 اليوم الثلاثاء، مع النادي الجداوي.

وأضاف ماميتش: "نتيجة التعادل مع الأهلي ليست عادلة، وفريقي قدم مباراة جيدة وكان يستحق الثلاث نقاط".

وأكد: "الأهلي حصل على نقطة بمساعدة الحكم، وأن اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي كان يستحق الطرد لمنعه هدفا للعين بيده".

واختتم زوران تصريحاته بقوله:"يجب أن نفوز في آخر مباراتين لكي نتأهل للدور الثاني من البطولة، وأضعنا الكثير من الفرص السهلة وضياع الفرص في كرة القدم يعد كارثة من وجهة نظري".