لوكاس ألكاراز يتولى تدريب منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الإسباني لوكاس الكاراز مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للبلجيكي جورج ليكنز الذي استقال من منصبه عقب الخروج المبكر لـ"محاربي الصحراء" من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الغابون مطلع العام الحالي.

وذكر الاتحاد في موقعه عبر الإنترنت، أن المدير الفني الجديد سيستلم مهامه في الأيام القليلة المقبلة، على أن يساعده في مهمته مواطنيه جيسوس كناداس كمدرب مساعد، وميجيل انجل كامبوس كمدرب للياقة البدنية.

وكان الكاراز أستاذ التكتيك والاستراتيجية في المدرسة الوطنية الإسبانية لكرة القدم، لاعبا محترفا في نادي غرناطة. كما درب عدة أندية إسبانية منها ريكرياتيفو هويلفا وغرناطة وقرطبة.

ويعد الكاراز 50 عاما، أول إسباني يشرف على تدريب المنتخب الجزائري.