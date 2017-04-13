الوحدات يسعى للعودة إلى الانتصارات بغياب جمهوره

تتجه الأنظار في الدوري الأردني لكرة القدم، إلى مباراة القمة بين الوحدات الثالث وحامل اللقب وشباب الأردن السادس يوم الخميس في المرحلة التاسعة عشرة.

ويتقاسم الجزيرة والفيصلي الصدارة برصيد 36 نقطة لكل منهما، ويمني الوحدات النفس باستعادة نغمة الانتصارات للإبقاء على آماله في الدفاع عن اللقب واكتساب دفعة معنوية قبل مواجهة مضيفه النجمة اللبناني الثلاثاء القادم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويخوض الوحدات المباراة في غياب جمهوره بسبب عقوبة اتحادية على خلفية تداعيات مباراة السبت أمام الفيصلي وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني اتخذت عقوبات مالية وحرمان جمهور على خلفية أحداث الشغب التي جرت في مباراة قطبي الكرة الوحدات والفيصلي.

في المقابل، يسعى شباب الأردن إلى رد اعتباره من خسارتين أمام الوحدات 2-3 في ذهاب الدوري و 0-2 في كأس الأردن.