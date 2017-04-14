نقطة تفصل الجزيرة الإماراتي عن لقب الدوري

أصبح الجزيرة بحاجة إلى حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث المقبلة، ليتوج بطلا لمرة الثانية بعد فوزه الكبير الجمعة على ضيفه الشباب 3-صفر في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ولم يجد الجزيرة أي صعوبة في تحقيق فوزه التاسع عشر هذا الموسم، حيث تقدم سريعا عبر علي مبخوت الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 28 هدفا (3)، ثم سجل المدافع المتقدم فارس جمعة الثاني (9).

وأنهى الجزيرة أمل الشباب بالعودة للقاء عندما سجل الهدف الثالث إثر عرضية للبرازيلي ليوناردو رودريغيز تابعها محمود قاسم بالخطأ في مرمى فريقه ( 63).

ورفع الجزيرة رصيده إلى 59 نقطة وهو بحاجة إلى نقطة ليتوج بطلا للمرة لثانية بعد 2011، أو في حالة تعثر الأهلي الثاني أمام مضيفه الوحدة الخامس السبت في ختام المرحلة، أما الشباب فبقي ثامنا وله 26 نقطة.

وضمن الشارقة البقاء في دوري الأولى وزاد من صعوبة ذلك على ضيفه الإمارات، عندما هزمه بهدفين سجلهما شاهين عبد الرحمن (55) والفنزويلي جليمان ريفاس (77) مقابل هدف للأرجنتيني سيباستيان ساشا (62) .

وبقي الشارقة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق 11 نقطة عن الإمارات الثالث عشر قبل الأخير.

كما اكتفى بني ياس الأخير بنقطة واحدة بتعادله مع مضيفه الاتحاد كلباء بهدف للفرنسي جيان مندي (90) مقابل هدف للعراقي سلام شاكر(77).

وبقي بني ياس أخيرا برصيد 13 نقطة، والاتحاد كلباء في المركز الحادي عشر وله 18 نقطة.

وفاز حتا على مضيفه النصر بهدف نظيف سجله البرازيلي صامويل روزا في الدقيقة 61.

ولعب حتا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد مهاجمه ماهر جاسم لخشونته.

ورفع حتا التاسع رصيده إلى 25 نقطة، وبقي النصر سادسا برصيد 35 نقطة.

ويلعب السبت أيضا الوصل مع العين، والظفرة مع دبا الفجيرة.