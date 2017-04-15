الأهلي يهزم الوحدة ويؤجل حسم الجزيرة للقب

أحرز البرازيلي إيفرتون ريبيرو هدفا قرب النهاية ليقود الأهلي لفوز ثمين 1-2 على مضيفه الوحدة، ويؤجل حسم الجزيرة بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، قبل ثلاث جولات على النهاية اليوم السبت.

وحافظ هدف ريبيرو، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل النهاية بسبع دقائق، على فارق الثماني نقاط مع الجزيرة المتصدر الذي كان بحاجة لتعثر الأهلي للتتويج باللقب.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 51 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الجزيرة الذي سيحاول حسم اللقب في الجولة المقبلة بينما ظل الوحدة في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ووضع ماكيتي ديوب الأهلي في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الوحدة انتظر حتى قبل النهاية بربع ساعة ليدرك التعادل عبر تسديدة من المجري بالاش جوجاك إثر تمريرة رائعة من القائد إسماعيل مطر.

وتألق المغربي ياسين الصالحي وسجل أربعة أهداف ليقود الظفرة للفوز 5-صفر على ضيفه دبا.

وانتظر الصالحي خمس دقائق فقط من البداية ليهز شباك دبا من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ورغم خوض فريقه للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 إلا أنه عزز النتيجة بركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

وعاد الصاحلي واستغل خطأ لفهد محمد حارس دبا وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 49 وبعدها بعشر دقائق أضاف هدفه الشخصي الرابع.

وجعل عبد الله الجابري النتيجة 5-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد الظفرة إلى 32 نقطة في المركز السابع بينما ظل دبا في المركز 12 برصيد 18 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن منطقة الهبوط.