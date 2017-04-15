لخويا يحتفل بلقبه الأخير قبل تغيير اسمه

توج لخويا بطل الدوري القطري لكرة القدم رسميا، السبت، في احتفالية عقب مباراته الأخيرة مع الشحانية، في ختام المرحلة السادسة والعشرين والأخيرة والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل للخويا البرازيلي ادغار دي سيلفا (43) وعبد الرحمن مصطفى (77 من ركلة جزاء)، وللشحانية نبيل انور (70 من ركلة جزاء) وفهد خلفان (89 من ركلة جزاء) كما أهدر عبد الرحمن محمد ركلة جزاء للخويا (60).

ورفع لخويا رصيده إلى 63 نقطة والشحانية الثاني عشر إلى 22 نقطة.

وقام سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بتسليم فريق لخويا درع الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وشهدت الجولة الأخيرة فوز السد الوصيف على الجيش الرابع 2-1. وسجل للسد حمزة الصنهاجي (10) وحسن الهيدوس (25 من ركلة جزاء)، وللجيش الاوزبكي ساردوف راشيدوف (67 ). ورفع السد رصيده الى 61 نقطة وتوقف رصيد الجيش عند 45 نقطة.

وفاز الخريطيات بهدفين على الغرافة سجلهما الاوزباكي سانجار تورسونوف (9) والمغربي رشيد تيبير (40 من ركلة جزاء).

ورفع الخريطيات رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع والغرافة الى 40 نقطة في المركز الخامس.