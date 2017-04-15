هاشيك: أعيش على أمل بقاء الإمارات

يعيش فريق الإمارات أزمة حقيقية في الوقت الراهن، بعد الخسارة من الشارقة 1 - 2 حيث توقف رصيده عند النقطة 13، ويحتاج الفريق إلى الكثير من الحسابات لكي يضمن البقاء، حيث يبحث الفريق عن تحقيق الفوز في المباريات القادمة بشرط خسارة المنافسين له ومنهم اتحاد كلباء.

وعقب مباراة الجمعة، ما زال التشيكي ايفان هاشيك مدرب الإمارات يعيش على الأمل، وعلق على المباراة قائلا: "مباراة خططية في المقام الأول، والأهداف الثلاثة من الأخطاء، وهي مباراة صعبة علينا جدا، وحاولنا العودة للمباراة وكان القتال حتى الثانية الأخيرة ولم يكن هناك تفوق من فريق على الآخر، ونتحمل في النهاية خطأ الهزيمة بالهدفين كونهما من خطأين واضحين".

وأكد: "ما زالت حظوظنا في البقاء بدوري الخليج العربي قائمة، ولدينا مباراة مع اتحاد كلباء في الجولة المقبلة، ولا بديل سوى الفوز على كلباء إذا كنا نرغب في ذلك".

وأضاف: "الواقع اليوم أن الفرصة ما زالت قائمة والروح القتالية في اللاعبين، ما زالت قائمة ولن نستسلم حتى الرمق الأخير، فهناك 9 نقاط من المباريات الثلاث المتبقية من عمر البطولة".