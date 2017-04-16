الزمالك يتحدى اتحاد القدم ويرفض لعب مباراة المقاصة

تمسك مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بقراره بعدم خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته امام مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الأحد في منافسات المرحلة الـ 22 للدوري المصري الممتاز .

ورفض الزمالك خوض المباراة مطالبا بتأجيلها وهو ما رفضه اتحاد الكرة.

ووصل فريق المقاصة إلى ملعب المباراة وأدى تدريبات الاحماء كذلك طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي محمد فاروق .

ومن جانبه، وأكد منصور أن اتحاد الكرة أخطر ناديه بموعد مباراة المقاصة، أمس السبت، موضحا أن مجلس الإدارة قرر رسميا عدم خوض المباراة وانسحب من اللقاء بعد الإصرار على اقامتها الأحد .

وشدد منصور، في تصريحات تليفزيونية، على أن ناديه لم يتم إخطاره بإقامة اللقاء يوم الأحد إلا مساء السبت، مضيفا أن اتحاد الكرة تم حله وجميع قراراته باطلة.

وأكد رئيس الزمالك أن لا أحد يستطيع معاقبة الزمالك لعدم خوض المباراة .

وحضر لاعبو الزمالك إلى النادي وخاضوا مرانا تقليديا بقيادة البرتغالي اوجستو ايناسيو معلنين عدم خوض المباراة .

في المقابل، أكد الحكم الدولى، محمد فاروق، أن اللقاء سوف يبدأ في الميعاد المحدد له، موضحا أنه في حالة عدم حضور أحد الفريقين، سيتواجد مع الفريق الآخر داخل الملعب لمدة 20 دقيقة ، ثم يتم إلغاء المباراة واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الفريق الحاضر و تقديم مذكرة للجنة المسابقات بعد ذلك .