رئيس الاتحاد الرياضي السوري: السومة سيرتدي قميص المنتخب

أكد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري أن اللاعب عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي سيكون ضمن صفوف منتخب سوريا في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وأكد جمعة لوكالة فرانس برس بأن السومة أبدى رغبته في العودة لتمثيل سوريا وقال: منتخب سوريا للجميع والسومة أحد اللاعبين المميزين وقد أعلن عن رغبته في المشاركة مع المنتخب.

وأضاف جمعة بان اللاعب الدولي فراس الخطيب الذي عاد مؤخرا لصفوف المنتخب لعب دورا كبيرا في المحادثات التي تمت مع السوما بشأن عودته للمنتخب بصفته صديقا مقربا له.

وكان اتحاد الكرة السوري قد دعا السومة للانضمام إلى المنتخب عدة مرات قبل تصفيات المونديال بيد ان اللاعب اعتذر دون توضيح الأسباب.



يذكر أن منتخب سوريا يحتل المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا وله 8 نقاط وبقيت له ثلاث مباريات مع الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.