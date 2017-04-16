مرتضى منصور يمنع لاعبي الزمالك من التصريح حول "الانسحاب"

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارا يوم الأحد بمنع لاعبي الفريق من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عقب انسحاب الفريق من مباراة المقاصة في المرحلة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان الزمالك قد رفض خوض المباراة وأدى تدريبه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء والمؤجلة من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

وأخطر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي اوغستو ايناسيو، جميع اللاعبين بقرار الإدارة، مشددا على عدم التعليق على أزمة مباراة المقاصة.

وتمسك مجلس ادارة الزمالك بعدم خوض المباراة اعتراضا على رفض تأجيلها من قبل اتحاد الكرة المصري الذي أقر اقامتها في موعدها مهددا بفرض عقوبات اللائحة على الفريق الذي سيتخلف عن خوض اللقاء .

وكان رئيس الزمالك شن هجوما لاذعا في بيان رسمي يوم السبت على عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري الذي أعلن تمسكه بإقامة المباراة يوم الأحد.