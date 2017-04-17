عضو اتحاد القدم المصري: الخصم والغرامة بانتظار الزمالك

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس اتحاد القدم المصري أن الزمالك سيخسر نقاط مباراة مصر المقاصة وسيتبع ذلك خصم 3 نقاط أخرى مع فرض غرامة قدرها 200 ألف جنية وتعويض شركات الإعلان.

ورفض مجلس إدارة الزمالك خوض مباراة مصر المقاصة مساء الأحد اعتراضا على رفض تأجيلها من قبل اتحاد الكرة المصري الذي أقر اقامتها في موعدها.

وقال أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": اللائحة تنص على خصم نقاط المباراة التي تم الانسحاب منها وخصم 3 نقاط أخرى وفرض غرامة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى تعويض شركات الإعلانات، وتعتبر القرارات نافذة، رغم العلاقة الجيدة مع نادي الزمالك، لكن هناك لوائح ويجب تطبيقها.

وفي المقابل قال نادر السيد الدولي المصري السابق: التوتر الملاحظ بين الزمالك واتحاد القدم المصري حدث بعد قضية ضربة الجزاء، لكن يجب أن تكون قيمة الزمالك واتحاد القدم والكرة المصرية أكبر من الخلافات مهما كانت أسبابها. وزاد: الزمالك بحاجة إلى استقرار فني والإدارة تهيئة الأجواء فقط وليس التدخل.