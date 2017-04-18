الاتحاد المصري يعتبر الزمالك خاسراً أمام المقاصة

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء فوز مصر للمقاصة 2-صفر على الزمالك في الدوري الممتاز بعد عدم حضور الأخير لخوض المباراة يوم الأحد الماضي.



وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في صفحته على فيسبوك: بناء على تقرير حكم ومراقب المباراة الذي تضمن عدم حضور فريق الزمالك حتى الموعد القانوني وبعد الرجوع للمكاتبات المرسلة إلى الناديين.. قررت لجنة المسابقات اعتبار الزمالك مهزوما 2-صفر أمام مصر للمقاصة لحين تحديد موقفه من المشاركة في المباريات القادمة.



ووفقا للوائح الاتحاد المصري يعتبر الفريق المنسحب من مباراة مهزوما فيها إضافة لخصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم إذا استكمل المسابقة وتغريمه 200 ألف جنيه.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش صاحب المركز السادس يوم الأربعاء وأكد رئيس النادي مرتضى منصور أن فريقه سيخوض المباراة.



ولم يذهب الزمالك لخوض لقاء المقاصة لإصراره على إقامة المباراة يوم الثلاثاء، بعد اتفاق مع رئيس المقاصة، بينما أعلن الاتحاد المصري الأسبوع الماضي تأجيلها من موعدها الأصلي يوم السبت إلى اليوم التالي لأسباب أمنية.



ويملك الزمالك حاليا 40 نقطة من 22 مباراة في المركز الرابع بينما سيرتفع رصيد المقاصة إلى 57 نقطة في المركز الثاني بعد حصوله على نقاط مباراة الزمالك. وسيعاد ترتيب الزمالك في الجدول بعد تنفيذ عقوبة خصم النقاط الثلاث في نهاية الموسم.