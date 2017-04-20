الوحدة يطير إلى نهائي كأس الإمارات

تأهل الوحدة إلى النهائي بعد فوزه المثير على الشارقة 1-صفر الاربعاء في نصف نهائي كأس الامارات لكرة القدم.

وسجل المجري بالازس دوزدزساك هدف الوحدة الوحيد (90+3 من ركلة جزاء)، ليتأهل فريقه إلى النهائي لملاقاة الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين النصر وحتا الخميس.

وعزز الوحدة آماله في نيل اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول والوحيد عام 2000، كما اكد تفوقه هذا الموسم على الشارقة بعدما سبق ان هزمه 7-1 و5-1 في ذهاب واياب الدوري.

وشهدت المباراة اعتراضا شديدا من الشارقة على طاقم التحكيم بعدما طالب باحتساب هدف لصالحه في الدقيقة 38، وعدم صحة ركلة الجزاء التي تسبب بها مهاجمه الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة الاخيرة من اللقاء.

وكان الشارقة الأفضل في الشوط الأول وكاد يسجل بعد انفراد تام من ادريان وتمريرة الى زميله يوسف سعيد الذي سدد كرة قوية ابعدها حارس مرمى الوحدة راشد علي عن خط المرمى (38).

ورد الوحدة متأخرا بتمريرة من خليل ابراهيم الى الارجنتيني سيباستيان تيغالي سددها ضعيفة وهو في وضعية جيدة للتسجيل وامسكها حارس مرمى الشارقة محمد يوسف دون عناء (79).

وكاد الشارقة يباغت الوحدة بهدف بعد ركلة حرة من ادريان تابعها ريفاس برأسه الى جانب القائم (84).

وفي حين كان الفريقان يتأهبان للعب شوطين اضافيين سجل الوحدة هدف الفوز بعد ركنية رفعها اسماعيل مطر وحاول ريفاس ابعاد الكرة قبل ان تصل إلى التشيلي خورخي فالديفيا لتصطدم بيده ويحتسب الحكم ركلة جزاء سددها دزودزساك بنجاخ (90+3).