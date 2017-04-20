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كأس قطر: السد يبلغ النهائي للمرة الأولى

المصدر: الدوحة - فرانس برس
فرحة تكررت 3 مرات أمام الريان
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تأهل السد إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس قطر لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه الصعب وبعشرة لاعبين على الريان 3-2 في نصف النهائي مساء اليوم الخميس في الدوحة.

وتقدم السد بثلاثية سجلها الجزائري يوغرطة حمرون (1 و23) وحسن الهيدوس (20 ركلة جزاء)، ورد الريان بثنائية في الشوط الثاني عبر الكوري الجنوبي ميونج كو (54) والإسباني سيرخيو غارسيا (74).

ولعب السد بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه محمد كسولا في الدقيقة 64.

ويلتقي السد في النهائي المقرر في 29 ابريل الحالي مع لخويا والجيش حامل اللقب اللذين يلتقيان غدا الجمعة.

كلمات دالّة

#السد, #الريان, #كأس قطر

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