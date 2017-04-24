الاتحاد الأفريقي يحذر لاعبي الأهلي من تناول "اللحوم"

تلقى النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين تحذيرًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.



وحذر الكاف الأهلي من تناول لاعبي الفريق للحوم في المعسكرات الداخلية أو الخارجية بسبب حقن بعض الماشية بمواد تدخل ضمن المنشطات .



وحرص الاتحاد الإفريقي على تحذير الاهلي بسبب اكتشاف بعض المنشطات في اللحوم البرازيلية والأرجنتينية.