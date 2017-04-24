العين يتغلب على ذوب آهن ويتأهل إلى الدور الثاني

تأهل العين الإماراتي لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ذوب آهن الإيراني 3-صفر يوم الاثنين على ستاد فولاد شهر في أصفهان ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات.



وضمن العين التأهل إلى دور الـ16 في حين يتنافس الأهلي السعودي مع ذوب آهن على البطاقة الثانية من خلال المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الأخيرة.



وتصدر العين ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط مقابل ثمان نقاط للأهلي وسبع نقاط لذوب آهن وثلاث نقاط لبونيودكور.



وعلى ستاد فولاد شهر في أصفهان تقدم الكولومبي دانيلو اسبريلا بهدف للعين في الدقيقة 25 ثم أضاف عمر عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 60 وتبعه محمد عبدالرحمن بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.



وحصل زوباهان على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولكن جيري بينجتسون اهدرها.